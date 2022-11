Cyberattacke in Kärnten: Sicherheitsgipfel auch für andere Bundesländer

Mit Blick auf den Wörthersee gab es am Montag im Lakeside Park in Klagenfurt nur ein Thema: die Sicherheit im Cyberraum. Seit Montag früh haben sich mehr als 200 Vertreter des Landes Kärntens, des Innenministeriums, der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), der europäischen Polizeibehörde Europol und Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft in unmittelbarer Nähe des größten Sees Kärntens in dem Technologiepark eingefunden.

Ausschluss der Öffentlichkeit bei Konferenz zur Cybersicherheit

Ihr Ziel: Eine genaue Analyse des Cyberangriffs durch die russische Hackergruppe "Blackcat", die mit Erpressungssoftware die IT-Systeme des Landes Kärnten im Mai verschlüsselt und lahmgelegt hatte. Sowie: Lehren aus dieser Attacke zu ziehen.