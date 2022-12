In der Sitzung der Landeswahlbehörde am Mittwoch Vormittag konnten jene Wahlvorschläge, die bis 23. Dezember eingereicht wurden, nach der Prüfung über die Weihnachtsfeiertage ohne große Veränderungen einstimmig beschlossen werden. „Es gab und gibt keine Überraschungen, es werden sich fünf Parteien landesweit der Wahl stellen und drei Parteien treten nur in einzelnen Wahlkreisen an“, sagte Wilfing.

Wer in welchen Bezirken kandidiert

Landesweit treten Volkspartei NÖ, Sozialdemokratische Partei Österreichs, Freiheitliche Partei Österreichs, die Grünen und Neos an. "MFG" kandidieren in den Bezirken Baden, Krems, Mödling, St. Pölten und Tulln. Die KPÖ stellt sich in Amstetten, Bruck/Leitha, St. Pölten und Wiener Neustadt der Wahl. Zudem tritt die Liste „Dein Ziel“ in Amstetten an.

„Das heißt in Amstetten und St. Pölten kandidieren mit sieben die meisten Parteien“, berichtete Wilfing. Bei „Dein Ziel“ ist Stadtrat Wolfgang Durst aus Waidhofen an der Ybbs Spitzenkandidat, der noch zu Jahresbeginn bei den Gemeinderatswahlen mit weiteren sechs Mandataren für „MFG“ ins Stadtparlament eingezogen ist. Mittlerweile haben sich er und seine Mitstreiter von der Impfgegnerpartei distanziert.