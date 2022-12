Das sind die ÖVP-Kandidaten auf der Landesliste hinter Mikl-Leitner

Franz Schnabl wolle die Volkspartei NÖ in die Opposition schicken, Udo Landbauer wolle ebenfalls Landeshauptmann werden, ging der Landesgeschäftsführer auf die Mitbewerber ein. „Es gibt verschiedene Varianten, wie entweder die NEOS oder die Grünen den Ausschlag für eine Mehrheit gegen die Volkspartei NÖ geben könnten. Das Match lautet aber auch: Johanna Mikl-Leitner, Franz Schnabl oder Udo Landbauer“, rückte Ebner die eigene Spitzenkandidatin ins Rampenlicht.

Alle anderen Parteien wollen aus dieser Wahl eine Bundeswahl machen, kritisierte er, es gehe aber nicht um den Bund. „Es geht um die zentrale Frage, wer unser Land in Zukunft führt – Johanna Mikl-Leitner, Franz Schnabl oder Udo Landbauer. Es ist so knapp wie noch nie, es steht so viel auf dem Spiel wie noch nie. Deshalb werden wir die kommenden Wochen alles geben, damit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unser Land in dieser schwierigen Zeit weiter im Miteinander mit allen anderen Parteien führt“, zeigte sich Ebner bereits in Wahlkampflaune.