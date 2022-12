Bauernhof geriet in Brand: 110 Helfer waren im Einsatz

In Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) brach am Stefanitag ein Feuer in einem Bauernhof aus. 110 Mitglieder von sechs Feuerwehren brachten die Flammen nach Angaben des Bezirkskommandos Lilienfeld rasch unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden, ein Hund konnte von den Helfern aus dem brennenden Gebäude gerettet werden.

Die Brandursache war vorerst unklar, als Auslöser dürfte ein Friedenslicht in Frage kommen. Ersten Lageerkundungen zufolge war das Feuer zwischen Wirtschaftsgebäude und Wohnhaus ausgebrochen. Unter Atemschutz wurde von den Helfern ein rascher Innenangriff vorgenommen. Das Wohnobjekt sowie der Wirtschaftstrakt wurden so gerettet.