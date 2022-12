Kleines Weihnachtswunder nach Horrorcrash auf der S6

Zu einem wahren Weihnachtswunder ist es am Christtag auf der Semmering Schnellstraße (S6), zwischen Gloggnitz und Neunkirchen gekommen. Ein Lenker aus dem steirischen Berzirk Bruck-MĂŒrzzuschlag kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet auf die Böschung. Der Wagen ĂŒberschlug sich in Folge, wurde in die Luft katapultiert und flog hinter Leitschiene, abseits der Fahrbahn, wo der Pkw in Folge aufschlug und auf dem Dach zu liegen kam.