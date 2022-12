Brand auf Bauernhof in Langmannersdorf

Bei einem Bauernhofbrand im Ortsgebiet von Langmannersdorf im Bezirk Sankt Pölten-Land sind in der Weihnachtsnacht zehn freiwillige Feuerwehren mit zeitweise bis zu 160 Leuten im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Langmannersdorf wurde nach eigenen Angaben am Samstag um 17.35 Uhr alarmiert. Das brennende Gebäude ist nicht bewohnt, der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden an. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.