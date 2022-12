Am 6. Dezember wurde unter der Leitung von Julia Mascherbauer und Konstantin Schwarz am UK St. Pölten zum ersten Mal in Österreich ein neuartiger Herz-Kreislauf-Unterstützungskatheter eingesetzt. Das Gerät kam bei einem Hochrisikopatienten, im Rahmen einer komplizierten Behandlung zum Einsatz.

Der Katheter unterstützt die Herzfunktion während des Eingriffs, um eine stabile Kreislauffunktion zu gewährleisten. Auf der ganzen Welt wurden auf diese Weise bisher erst ungefähr 400 Menschen behandelt.

"Anerkennung der Spitzenmedizin"

Der erste Einsatz des neuen Herzkatheters dauerte rund zwei Stunden und war ein Erfolg. Der behandelte Patient erholte sich gut und konnte nach vier Tagen das Klinikum verlassen.

Die Ärztinnen und Ärzte des Universitätsklinikums St. Pölten erhoffen sich von dem neuen Gerät eine höhere Sicherheit in Hochrisikosituationen bei Eingriffen am Herzen.

