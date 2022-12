Unter Strom: Stadt St. Pölten will auf O-Busse setzen

Von Schnellbahnen bis zur Revitalisierung des in den 70er-Jahren eingestellten Straßenbahn-Systems: In St. Pölten kursieren viele Ideen, wie die Mobilität künftig auf eine nachhaltige Schiene gelenkt werden könnte.

Die Lösung dürfte neuesten Plänen der Stadt St. Pölten zufolge aber auf der Straße liegen, nämlich in der Elektrifizierung des Busverkehrs mit Oberleitungen. „O-Busse wären rasch realisierbar“, so Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). „Die Straßen gibt es schon. Mit erneuerten Masten wie etwa am Schießstattring könnte auch die nötige Infrastruktur schnell geschaffen werden.“

Nord-Süd-Verbindung verbessern

Dass eine Umsetzung innerhalb von nur zwei Jahren möglich sei, zeigt nun auch eine von der Stadt in Auftrag gegebene Studie. „St. Pölten hat sehr ausgeprägte Verkehrsachsen, welche durch ein O-Bus-System optimal und kostenbewusst bedient werden könnte“, sei laut den Verkehrsexperten Walter Brenner und Gunter Mackinger vor allem eine Etablierung auf der Nord-Süd-Verbindung der Stadt optimal.