Premiere: St. Pölten bekommt ersten Elektrobus

Seit knapp einer Woche ist er nun in St. Pölten unterwegs, der Hightech Elektrolinienbus „E-Citrano“. Er ist nicht nur der erste elektrisch betriebene Bus in der Landeshauptstadt, sondern auch österreichweit als erster seiner Art auf den Straßen unterwegs.

Gesteigerte Reichweite

Warum gerade St. Pölten für die Premiere ausgewählt wurde, liegt laut der LUP-Betreiberfirma „Zuklinbus“ daran, dass der Bus hier eine hohe Kilometerleistung stemmen muss und so optimal auf die Probe gestellt wird.

"Wir sind immer offen für neue Technologien und möchten erste Erfahrungswerte mit dieser nächsten E-Bus-Generation sammeln. Mit den künftig gesteigerten Batterie-Kapazitäten steigt auch die Reichweite. Diese neue Busgeneration kann auf die neueste Batterie-Generation aufgerüstet werden“, so Sabine Zuklin-Pollany, Geschäftsführerin der Firma Zuklin.

"Quantensprung"

Davon will sich auch die Stadtregierung überzeugen, denn bisher konnte noch kein anderes elektrisches Modell die hohen Ansprüche erfüllen. "In der Vergangenheit wurden ja bereits einige Modelle getestet, bis jetzt waren die Fahrzeuge in Hinblick auf Konstanz und Reichweite leider noch nicht dort, wo wir sie uns wünschen würden“, meint Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Vom neuen Mercedes-Modell erwarte er sich aber einen "Quantensprung".

Wer den Bus testen möchte, muss mit den Linien 2,4 und 8 unterwegs sein, denn dort verstärkt er die LUP-Flotte.