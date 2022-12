ORF: Heikle Vorwürfe gegen NÖ Landesdirektor Ziegler

Im ORF rumort es nach dem Rücktritt von TV-Chefredakteur Matthias Schrom weiter. Diesmal an einem anderen Schauplatz: In St. Pölten. Dort soll der heutige Landesdirektor des ORF, Robert Ziegler, in seiner Zeit als Chefredakteur allzu viele Wünsche der regierenden Landes-ÖVP erfüllt haben. Das berichten Spiegel, Die Presse und Der Standard in Berufung auf durchgesickerte interne Unterlagen. So soll Ziegler etwa die Reihenfolge der politischen Interviewausschnitte vorgegeben haben. Eine Redakteurin soll ins Büro retour geholt worden sein, um in einen Beitrag über eine Kulturveranstaltung einen Sager von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hineinzuschneiden (der Fall landete intern vor einem Schiedsgericht, das zugunsten Ziegler entschied).