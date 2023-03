Olga Voglauer: Biobäuerin will mit Alternativenergie in den Landtag

Freud und Leid liegen für die Grünen in Kärnten eng beisammen. Gelang bei der Landtagswahl 2013 ein Erdrutscherfolg mit 12,1 Prozent, so flog die Partei 2018 mit 3,1 Prozent hochkant aus dem Landtag. Olga Voglauer möchte nun den Wiedereinzug schaffen. Die 42-jährige Kärntner Slowenin, Biobäuerin und Nationalratsabgeordnete setzt dabei auf die grünen Leib-und-Magen-Themen Energiewende und Klimaschutz - und auf Unterstützung der Parteispitzen aus der Bundesregierung.

"Offizielle Klimawahl"

Voglauer macht aus ihren Schwerpunkten, die sie im Wahlkampf angehen möchte, keinen Hehl: „Die Landtagswahl wird jetzt offiziell zur Klimawahl!“, jubelte sie bei der Abgabe der Unterstützungserklärungen für ein Antreten der Grünen bei der Landtagswahl 2023. Kurz zusammengefasst soll in Kärnten mehr Energie aus Wind und Sonne gewonnen werden, Boden soll besser geschützt und die Öffis sollen ausgebaut werden. Naturverbundenheit ist auch in Voglauers Brotberuf ein Thema, seit 2010 bewirtschaftet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Biobauernhof mit 15 Milchkühen in ihrer Heimatgemeinde Ludmannsdorf/Bilčovs. Zuvor studierte sie Landwirtschaft (Schwerpunkt Agrarökonomie) an der Universität für Bodenkultur in Wien.