Südkorea an kritischem Punkt; Orbans Corona-Notstandsgesetz unter Beschuss

Der Tiroler Landtag hat heute in der "Aktuellen Stunde" Wege aus der Coronakrise gesucht. Einig war man sich unter den Parteien, dass man nun am Beginn einer Wirtschaftskrise stehe. Wie diese bewältigt werden könne, wurde unterschiedlich skizziert. Kritik gab es auch an der ein oder anderen Maßnahme der Bundes- und Landesregierung.

Tirol sei besonders früh und besonders hart von der Krise getroffen worden. Die positive Entwicklung der letzten Wochen sei aber beispiellos gewesen, erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Die Tiroler würden sich nun von der Landesregierung und vom Landtag Zusammenarbeit und Konzepte für die Zukunft erwarten. "Unsere Bevölkerung hat das Recht, dass es in dieser schwierigen Zeit nicht um politische Scherbengerichte oder Schuldzuweisungen geht, sondern dass die politischen Kräfte des Landes an einem Strang ziehen und gemeinsam an der Zukunft arbeiten", so Platter. Neben dem 400 Millionen Euro Paket soll nun auch ein Konjunkturpaket aufgelegt werden. Außerdem soll eruiert werden, wo es bei den Bundesförderungen Lücken gebe und es müsse auch an jene gedacht werden, die noch keine Perspektive haben, etwa Künstler oder Reisebüros.

Der grüne Abgeordnete Georg Kaltschmid plädierte indes dafür, die Krise auch zu nutzen. Etwa für eine Neuausrichtung des Tourismus. "Die Gäste werden die Erholung in einer intakten Natur- und Kulturlandschaft suchen", so Kaltschmid. Es gelte jetzt aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen.