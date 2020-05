Großbritannien mit mehr als 40.000 Corona-Toten

In Großbritannien jagt eine Hiobsbotschaft die nächste: Nachdem in der Vorwoche schon die Zahl der Corona-Toten drastisch nach oben korrigiert werden musste, geschah dies am Dienstag erneut. Nach den neuesten Daten sind im Königreich schon mehr als 40.000 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Darin enthalten sind jetzt auch Angaben der Nationalen Statistikbehörde ONS (Office of National Statistics). Großbritannien ist damit das Land mit den mit Abstand am meisten Corona-Opfern in Europa. Etwa jeder vierte Todesfall wurde aus einem Pflegeheim gemeldet.

Vergleich schwierig

In den Statistiken des Gesundheitsministeriums waren bisher mehr als 32.000 Todesfälle registriert. Dort werden die Daten aber anders erhoben als beim ONS, so etwa beim Umgang mit Verdachtsfällen. Forscher warnen zum Teil vor dem direkten Vergleich solcher Zahlen auch zwischen Ländern. Zu unterschiedlich seien die Methoden bei der Erhebung, Bevölkerungszahl, Altersstruktur und andere Faktoren.