"Asylantenvirus": Scharfe Kritik an Nepp; Viertelmillion Tote - 3,5 Mio. Infektionen weltweit

Israel lockert die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus weiter. Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte am Montagabend eine Reihe von Lockerungen an. Zunächst werde die Beschränkung aufgehoben, der zufolge sich die Bürger nur in Ausnahmefällen mehr als 100 Meter von ihrem Zuhause entfernen durften. Die Israelis dürften sich wieder frei bewegen, sagte Netanyahu. Auch Großeltern könnten wieder besucht werden. "Aber ohne Umarmungen und Küsse", betonte er. "Ich weiß, das ist besonders bei kleinen Enkelkindern schwer."

Von Donnerstag an sollten dann auch Einkaufszentren und Freiluft-Märkte wieder geöffnet werden. "Wir wollen die Wirtschaft wieder ankurbeln." Bis Ende des Monats könnten an den Schulen wieder alle Klassen unterrichtet werden. "Wenn alles gut läuft, werden wir in zwei Wochen auch Versammlungen von bis zu 50 Menschen erlauben", sagte Netanyahu. Am 31. Mai sollten Versammlungen von bis zu 100 Leuten erlaubt werden. Am 14. Juni wolle man dann alle Versammlungsbeschränkungen aufheben. In den kommenden Wochen sollten auch schrittweise mehr Sportaktivitäten erlaubt werden.