Heute wird Charles III. gekrönt: Fans der Königsfamilie campieren in London

Heute ist es soweit. Die Krönungsfeierlichkeiten in Großbritannien steuern auf ihren Höhepunkt in London zu. Zu Mittag wird Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt. Über 2.300 Gäste werden den Gottesdienst verfolgen. Für Österreich nimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen teil.

Wir begleiten Sie durch den Tag mit unserem Live-Ticker.

Hier finden Sie den genauen Zeitplan der Krönungsfeierlichkeiten: