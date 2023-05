Warum die Westminster Abbey für Royals ein Ort der Freude - und der Trauer - ist

Hochzeiten

Auch Hochzeiten der Royals fanden bereits in der Abbey statt, die meisten seit dem Ersten Weltkrieg. Die erste königliche Eheschließung in der Kirche fand am 11. November 1100 statt, zwischen König Heinrich I und Prinzessin Matilda von Schottland.

Auch die Großeltern von Charles III gaben sich 1923 in der Westminster Abbey das Jawort. Seine Mutter Elizabeth II, damals noch Kronprinzessin, heiratete in der Abbey 1947 Philip Mountbatten.

Die bisher letzte royale Hochzeit in der Westminster Abbey fand 2011 statt: Der heutige Thronfolger Prinz William heiratete damals die Bürgerliche Kate Middleton.