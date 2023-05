Proteste und Festnahmen bei den Krönungsfeierlichkeiten

Die Krönungsfeierlichkeiten haben heute ihren Höhepunkt mit der Krönung von Charles III. in der Westminster Abbey erreicht. Zahlreiche Schaulustige und Fans der Königsfamilie säumten die Londoner Prachtstraße "The Mall" und wollten einen Blick auf den in einer Kutsche vorbeifahrenden König erhaschen.

