Gut behütet: Die Outfits der Krönungsgäste

Während die ranghohen Mitglieder der Royal Family in weißen Roben und traditionellen Umhängen erschienen, lautete der Dresscode für die geladenen Gäste in der Westminster Abbey knielanges Daydress, Hut und Cutaway. Popstar Katy Perry kam als eine der Ersten an und sorgte für Lacher in den sozialen Medien, weil sie sichtlich verwirrt nach ihrem Sitzplatz suchte.

➤ Mehr dazu: Der Krönungstag zum Nachlesen