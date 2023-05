Harry konnte Stress bei Krönung nicht verhehlen - nur ein Royal gab ihm Halt

Harry saß in der Kirche in einer Reihe mit dem in Ungnade gefallenen Prinz Andrew - was von der britischen Presse als eine entwürdigende Geste gedeutet wird. In Harrys Reihe wohnten auch seine beiden Cousinnen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie und deren Ehemänner Edoardo Mapelli Mozzi und Jack Brooksbank der Krönung bei.

Die Schwestern und ihre Partner waren auch die einzigen Mitglieder der königlichen Familie, zu denen Harry von sich aus Kontakt suchte und mit denen er sich länger unterhielt.