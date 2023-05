Charles' Krönung: Rosa, Lila, Rot als Trendfarben unter den Damen

Letizia von Spanien, die belgische Königin Mathilde und Popstar Katy Perry: Sie alle waren sich farblich zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla in London ziemlich d'accord und wählten Kleider in Rosatönen. Und damit waren sie längst nicht die einzigen, auch viele andere Frauen, die am Samstag bei dem feierlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey dabei waren, wählten Kleider in Rosa-, Lila- oder Rottönen. Sehen Sie die Fotos hier: