Die Tage danach

Auch in den Tagen nach der Krönung geht es noch weiter.

Am Sonntag wird auf den Straßen von ganz Großbritannien gefeiert. Abends findet vor Schloss Windsor das Krönungskonzert mit rund 20.000 Besuchern statt.

Und der Montag ist ebenfalls noch Feiertag - der "Big Help Out". Die Briten sind dazu aufgerufen, sich ehrenamtlich in ihren Gemeinden zu engagieren.