Lebenskosten in Großbritannien: "Menschen werden an Hunger sterben"

Wie sehr all das den Alltag vieler bedroht, wurde kürzlich im Frühstücks-Fernsehen deutlich. „Wir beginnen, manche Kunden an Tafeln zu verlieren oder, ohne zu dramatisch zu sein, an Hunger“, gab da der Geschäftsführer der britischen Supermarktkette Iceland zu. Auch die Tatsache, dass sich Millionen ärmerer Briten zwischen „heizen oder essen“ entscheiden müssen, also „heat or eat“, kommt dieser Tage immer wieder in die Schlagzeilen. „Menschen werden an Hunger sterben“, warnte gar die Aktivistin Jack Monroe im Mirror. „Ein älterer Mann hat mir gesagt, dass er einen Teelöffel Zahnpasta gegessen hat, nur um das Gefühl zu haben, etwas im Mund zu haben“.