Die Schlinge um Boris Johnson zieht sich immer mehr zu

Dem auf sein Image bedachten Finanzminister und Ex-Banker Rishi Sunak, 41, wird ein diffiziles Verhältnis zu Johnson nachgesagt. Der Sohn indischer Immigranten tritt für Budgetdisziplin und niedrigere Steuern ein, hat aber in der Corona-Krise an Beliebtheit eingebüßt. Dass er Johnsons Entschuldigung als „richtig“ beschrieb, sahen manche als „lauwarme“ Solidarität. Mit Hinweis auf einen Arbeitstag voller Besuche und Gespräche (statt Teilnahme an der Parlamentsdebatte um Johnson) schien sich Sunak auch mehr ins rechte Licht rücken zu wollen.