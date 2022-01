Boris Johnson, der Scharlatan

Er hat sich an der Elite-Uni Oxford als Unterstützer der Sozialdemokraten ausgegeben und wurde so Präsident des Debattierklubs; er hat in seinem ersten Leben als Journalist Zitate und Geschichten erfunden (etwa über die EU, die Kondomgrößen standardisieren wolle); er hat als Londoner Bürgermeister geflunkert, was das Zeug hält; und er hat, sein wohl größter Sündenfall, die Briten mehrfach mit Lügen in den Brexit geführt. Das Bild des Hering-schwingenden Johnson bei einer Veranstaltung, in der er die EU für eine nicht existierende Verpackungsverordnung geißelte, und die berühmten 350 Millionen Pfund, die Großbritannien wöchentlich nach Brüssel überweisen müsse, sind seinen Landsleuten in guter Erinnerung. Vor allem deshalb, weil sie am Austritt aus der Europäischen Union zu leiden haben.

Nichts von dem Schlaraffenland, das Boris Johnson 2019 versprochen hat, hat sich realisiert. An den Engpässen, unter denen Großbritannien darbt, ist natürlich auch Covid schuld, aber eben auch der Brexit. Und Johnsons erratischer Kurs in der Pandemie ist alles andere als ein Ruhmesblatt.

A lie has no legs, sagt der Brite zu Lügen, die kurze Beine haben. Die des Boris waren lange Zeit verdammt lang. Jetzt scheint nach Donald Trump ein weiterer großer Scharlatan der Politik nach relativ kurzer Zeit zu straucheln.