Der wichtigste Tag im Leben von König Charles: 5 Schritte der Krönung

Acht Monate nach dem Tod von Elizabeth II wird der neue britische König Charles III am Samstag kommender Woche (6. Mai) gekrönt. Die Feierlichkeiten dauern drei Tage. Außer der Krönungsmesse in der Westminster Abbey gibt es auch ein Popkonzert und Nachbarschaftsfeste im ganzen Land. Ein Überblick in der folgenden Galerie zum Durchklicken: