So eine Krönung sehen wir vielleicht zum letzten Mal

Dies würde man in den Direktübertragungen aus London am Samstag aber nicht sehen. "Da bietet die britische Monarchie der Welt ihre große Show und die Welt wird zusehen. Den Herrscher, der sich sein ganzes Leben in die Rolle des fortschrittlichen künftigen Königs hineinversetzte, sehen wir in einer altertümlichen Vorstellung mit archaischen Kulissen und Requisiten aus dem Mittelalter. (...) Charles III wird wahrscheinlich nicht der letzte König sein. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir eine Krönung in dieser Dimension zum letzten Mal sehen", heißt es in dem Sme-Bericht vom Freitag.