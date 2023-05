König Charles kurz vor Krönung: Von Aufregung nicht die Spur

Von Nervosität nicht die Spur

Der Geistliche erzählte von einer Probe der Zeremonie, die am Mittwoch unter Teilnahme des Königs und weiterer Royals in der Kirche durchgeführt wurde. "Der König war entspannt und sehr freundlich, er hat sich Zeit genommen, den ganzen Menschen zu danken, die das alles möglich machen", so Hoyle. Obwohl er eine große Bürde trage mit all den Dingen, die er tun müsse, mache er nicht den Eindruck, nervös zu sein.

