Judoka Borchashvili feiert Auftaktsieg + Kahler fixiert Schwimm-Rekord

Die neue Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer hat nach ihrer Triumph-Fahrt eine "unruhige" Nacht mit vielen Gedanken über das Erreichte verbracht. "Ich habe nicht viel geschlafen", verriet die in der Schweiz lebende Mathematikerin, die am Dienstag aus Tokio abreist. Auch in sozialen Medien ist das Interesse an ihr in die Höhe geschossen. Ihr Instagram-Account verzeichnete am Morgen nach ihrem Gold-Coup im Radstraßenrennen 24.500 Follower, vor Olympia waren es 1.500 gewesen.

Der erste Tag nach ihrem Coup war auch arbeitsreich. In Tokio standen u.a. Interviews mit ZDF und CNN sowie ein Fotoshooting auf dem Programm. Anfragen gab es laut der ÖOC-Mediensprecher aus der ganzen Welt. Das Interesse an der Überraschungssiegerin, die am Sonntag der gesamten Weltspitze im Straßenrennen die Meisterin gezeigt hatte, war enorm.