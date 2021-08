Olympia im Rückblick: Welche Debütanten überzeugt haben

Baseball/Softball

Es war bereits der zweite olympische Anlauf der Baseballer, nachdem schon zwischen 1992 und 2008 Olympia-Medaillen vergeben worden waren. Ein Tribut an Japan, wo Baseball einen enormen Stellenwert hat – nicht von ungefähr trifft der Olympia-Gastgeber am Samstag im Endspiel auf die USA. Tokio wird vorerst aber der letzte Homerun gewesen sein, in Paris 2024 fliegt der Baseball dann wieder ins Out.

KURIER-Wertung: 1,5 Sterne