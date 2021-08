Bei Olympia-Übertragung: Kommentatoren-Duo lästerte über Corona

Untersuchung und Entschuldigung

Sein Co-Kommentator Markus Röhring entgegnet dem nichts, stimmt sogar noch in die Kritik mit ein: "Aber circa 130 Millionen Hungertote soll es weltweit durch die Corona-Maßnahmen geben." Diese Zahl stammt aus einem UN-Report aus dem letzten Sommer. Verantwortlich dafür sind laut dem UN-Bericht allerdings nicht die Maßnahmen, sondern die Corona-Pandemie an sich. Denn gerade in ärmeren Ländern wird die Hungersituation noch verschärft.