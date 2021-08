Eliud Kipchoge holt wieder Gold im Marathon

Die Topläufer legten zügig los, beim Halbmarathon mit der Durchganszeit von 1:05:13 Stunden war die Spitzengruppe immer noch 31 Mann stark. Im weiteren Verlauf wurde diese aber schnell kleiner, nach 30 Kilometern setzte sich Kipchoge von seinen letzten Kontrahenten alleine ab und stürmte noch zu einem überlegenen Erfolg. Eine weiter Glanztag nach dem Weltrekordler (2:01:39 Stunden 2018 in Berlin) und dem Durchbrechen der 2-Stunden-Schallmauer im Oktober 2019 in Wien in einem eigens organisiertem Rennen (1:59:40 Stunden).

Herzog, seit Oktober 2020 ÖLV-Rekordler mit 2:10:06 Stunden, und Ketema (Bestzeit 2:10:44) waren es freilich langsamer angegangen, sie fanden sich rasch in verschiedenen Verfolgergruppen wieder. Herzog ging bei der Halbmarathonmarke mit 1:07:44 Stunden (+2:31 Min.) durch. Ketema hatte da bereits wegen muskulären Problemen im hinteren Oberschenkel, die ihn schon länger beschäftigen, zwischen Kilometer 13 und 16 aufgegeben.

„Peter ist mit der Taktik ins Rennen gestartet, die wir uns überlegt haben. Die Hoffnung, dass es hintenraus noch ein bisserl mehr werden kann, erfüllte sich nicht. Er hat sukzessive verloren, ist gut ins Ziel gekommen, aber wir hatten höhere Erwartungen“, sagte Herzog-Trainer Hannes Langer zur APA - Austria Presse Agentur. „Er war nicht ganz dort, wo ich ihm vom Läuferischen sehe. Wir werden nun versuchen, möglichst viel aus der Erfahrung mitzunehmen.“

Viele Muskelkrämpfe

Die Bedingungen habe man genau so erwartet. „Darauf waren wir auch vorbereitet. Aber wir hätten den Abstand zur Spitze gern geringer gehalten.“ Es sei ein „irre forderndes“ Rennen gewesen. „Das laugt einen richtig aus.“

Auch einige andere Läufer mussten mit Muskelkrämpfen bereits früh aussteigen. Im späteren Verlauf forderten die Bedingungen noch zahlreiche weitere Aufgaben, insgesamt 30 Läufer beendeten das Rennen nicht, 76 kamen in die Wertung.

Gestartet wurde der Marathon bei 27 Grad Celsius Lufttemperatur und 77 Prozent Luftfeuchtigkeit. Eigentlich hatten die Organisatoren gehofft, dass die äußeren Bedingungen auf der Insel Hokkaido angenehmer als in der hitzegeplagten Hauptstadt Tokio sein würden. Der Plan ging aber nicht auf. Allerdings herrschten am Sonntag mit strömendem Regen auch unwirtliche Bedingungen in Tokio.