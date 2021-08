ÖOC-Präsident Karl Stoss über starke Frauen und Corona in Tokio

Eine Goldene, eine Silberne und fünf Bronzene – So viele Medaillen gewann das österreichische Team zuletzt bei den Olympischen Spielen in Athen 2004. Kurz vor Ende der Spiele in Tokio zog ÖOC-Präsident Karl Stoss eine erste Olympia-Bilanz. Der 64-Jährige sprach über ...

... die unerwarteten Erfolge Das sind unglaublich erfolgreiche Spiele für uns und wir freuen uns natürlich mit jedem Athleten über die hervorragenden Ergebnisse und die Medaillen. Damit haben wir die Leistungen von Rio de Janeiro (eine Medaille) und London, wo wir mit null Medaillen nachhause gefahren sind, deutlich überboten.

... die Goldene Anna Kiesenhofer hat es durch ihre starke Leistung sogar ins Wall Street Journal geschafft. Sie hat das gemacht und umgesetzt, was sie sich vorgenommen hatte. Ihr Programm plant sie selbst und bei ihr stimmt auch das familiäre Umfeld. Erfolge beginnen im Kopf. Wenn man den nicht frei hat, dann wird man auch nie erfolgreich im Sport sein.

... starke Österreicher Ebenfalls ins Wall Street Journal haben es die Alexandri-Schwestern geschafft. Die holten zwar keine Medaille, aber machten dennoch mit ihrer Kür auf sich aufmerksam. Wie auch die Athleten im Kajak, Leichtathletin Ivona Dadic und Felix Auböck, der dreimal im Finale war und nur knapp eine Medaille verpasste. Hut ab vor diesen Glanzleistungen.