Weltrekord-Flut bei Olympia: Die schnellste Laufbahn der Geschichte

Andrea Vallauri ist in der Leichtathletik kein Unbekannter. Er läuft zwar nicht am schnellsten und hüpft auch nicht am weitesten. Aber seine Firma Mondo baut die Bahnen für Olympische Spiele, in Tokio schon zum zwölften Mal.

Über die Hälfte aller Weltrekorde in den letzten 20 Jahren wurden auf ihren Bahnen aufgestellt. Doch die Bahn in Tokio ist so schnell wie keine andere in der Geschichte der Leichtathletik, erzählte der Italiener in der New York Times.