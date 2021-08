Wahnsinns-Weltrekord: Die Gründe für den olympischen Wunder-Lauf

Er und sein Team hätten versucht, „so glaubwürdig wie möglich zu bleiben. Ja, wir haben die Carbonplatte, aber wir haben versucht, sie so dünn wie möglich zu halten. Natürlich wird sich die Technologie immer weiterentwickeln, aber ich möchte das auf einem Level halten, auf dem man die Leistungen noch miteinander vergleichen kann. Das ist wichtig.“

Am 24-jährigen Rai Benjamin, geboren im US-Bundesstaat New York und längst in Kalifornien ansässig, perlte die Kritik ab. „Die Leute sagen, es liegt an der Bahn, es liegt an den Schuhen. Ich kann auch andere Schuhe tragen und bin immer noch schnell. Es macht nicht wirklich einen Unterschied. Ja, der Schuh hat einen Effekt, und auch die Bahn – aber keiner aus der Geschichte wird da rausgehen und tun, was wir heute gelaufen sind. Kein Kevin Young und auch kein Edwin Moses.“