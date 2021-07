Sprint-Legende Bolt war gestern: Die neuen Stars der Leichtathletik

Verletzungssorgen

Am 5. Juni dieses Jahres sprintete Bromell, mittlerweile 26 Jahre alt, 9,77 Sekunden, damit ist er die Nummer sieben der ewigen Bestenliste – hinter Bolt (2009, Weltrekord in 9,58 Sekunden), Tyson Gay, Yohan Blake, Asafa Powell, Justin Gatlin und Christian Coleman. Der Mann aus Florida könnte das Versprechen einlösen, das er 2015 mit WM-Bronze in Peking abgegeben hatte. Nach zwei Achillessehnen-Operationen drohte ihm das Karriere-Aus. Die Ärzte hätten ihm gesagt, dass er „nie wieder in Top-Form“ kommen werde, „aber Gott war anderer Meinung“, sagte Bromell, der sich stärker als jemals zuvor zurückgemeldet hat.