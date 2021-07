Warum ein Gepard die Sprint-Stars bei Olympia locker schlägt

Irgendwie könnte man Trayvon Bromell, einen der Favoriten beim 100-Meter-Lauf in Tokyo, mit einer Katze vergleichen. Zumindest was seine Sprint-Leistung betrifft: Wie er bringt es jede durchschnittliche Hauskatze auf 45 km/h. Geparden können mehr als doppelt so schnell laufen (über 100 km/h), aber auch andere Tiere wie Antilopen (90 km/h) oder Hasen (knapp 60 km/h) würden menschliche Sprinter übertreffen. Sogar Warzenschweine sind schneller.