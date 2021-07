Während sich andere Athleten vor ihrem Bewerb wochenlang in Japan akklimatisieren, reiste Weißhaidinger erst am Mittwoch nach Tokio an. „Das war der Plan vom Gregor (Trainer Högler; Anm.). Wir haben uns intensiv mit dem Thema Zeitumstellung beschäftigt, ich bin oft extra in der Nacht aufgestanden.“

Gewohnt sei er eine kurzfristige Anreise schon von den Leichtathletik-Meetings. Außerdem: „Wenn ich zwei Wochen vor dem Bewerb hier gewesen wäre, wäre das schon zäh geworden. Daheim konnte ich viel mehr machen.“ Auf dem Flug konnte er ausgiebig schlafen und hat jetzt „sehr frische Beine“.