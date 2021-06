Warum Diskus-Ass Weißhaidinger seinen Spitznamen loswerden will

Blitzanreise

Am 27. Juli fliegt er mit seinem Team in die 30-Millionen-Metropole Tokio. Dort entscheidet sich drei Tage später bei der Qualifikation, ob dem „Lucky Luky“ der Wurf ins Finale gelingt. Wobei Österreichs größte Medaillenhoffnung ja eigentlich gar nicht mehr so genannt werden mag. „Am Anfang brauchte mein Fanklub wahrscheinlich einen Spitznamen für die Plakate, den will ich aufgrund der Qualifikationsereignisse der letzten Jahre jetzt aber gern ablegen. Die Qualifikation ist nicht mein bester Freund, denn im Gegensatz zum Finale gibt’s da ja nichts zu gewinnen.“

Dazu kommt noch ein Punkt: In Tokio werden so viele Medaillenanwärter wie niemals zuvor erwartet.

Lukas Weißhaidinger ist aber nicht nur Diskuswerfer, sondern für seine Fans in Österreich auch Diskusbringer. „Ich schau’, dass der Sport in aller Munde ist, und ich glaube, wenn man das mit vor zehn Jahren vergleicht, kennen sich schon echt viele Leute mit Diskuswerfen aus – und wissen wenigstens, dass es nicht Frisbee ist.“