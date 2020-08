Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger: Traum(a) eines Olympioniken

Und auch wenn sich die Entscheidung längst abgezeichnet hatte, so traf sie mich doch am falschen Fuß. Ich war sprachlos und maßlos enttäuscht. Vier Jahre lang denkst du täglich an den 1. August 2020, den vermeintlichen Finaltag im Diskuswerfen. Daran, dass du an diesem Tag X um eine Medaille kämpfen willst. Jetzt war mir über Nacht mein Ziel abhandengekommen.

Die ersten Tage war ich orientierungslos. Erst als der Ersatz-Termin kam, kehrte auch meine Motivation langsam zurück. Gregor und ich waren uns einig, dass wir nicht mit Auslandsstarts rechnen könnten. So haben wir bald entschieden, nur in Österreich an den Start zu gehen, um kein unnötiges Ansteckungsrisiko einzugehen.