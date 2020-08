Warum Dominic Thiem bei den US Open zu den Topfavoriten zählt

25 Mal ging Thiem als Sieger hervor. Beim bett1Aces in Berlin gewann der Lichtenwörther sowohl das Rasen- als auch das Hartplatz-Turnier. Zum Vergleich: Von Mai bis zu den US Open stand Thiem 2019 nur 23 Mal auf dem Platz, heuer 28 Mal. Auch wenn darunter wie in der Südstadt viele bessere Trainingsmatches waren – der 26-Jährige ist topfit, und er hat auch an Muskelmasse gewonnen. In der zweiten Woche der US Open wird in Kitzbühel aufgeschlagen. „Es ist eine Win-Win-Situation. Wenn er in New York weit kommt, freuen wir uns alle. Und wenn nicht, wird er bei uns den Titel verteidigen wollen“, sagt Kitz-Turnierboss Alexander Antonitsch.