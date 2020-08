Thiem, Zverev & Co: Kitzbühel hat das beste Starterfeld seit Jahren

Wie stark besetzt das Feld derzeit ist, zeigt auch die Tatsache, dass Dennis Novak als Nummer 85 der Welt nur auf Platz 40 der Warteliste aufscheint.

Der Grund für das prominente Starterfeld: Die Generali Open sind das einzige Sandplatzturnier auf europäischem Boden vor den Klassikern in Rom und den French Open. "Der erste Cut liest sich beeindruckend und ist ein absoluter Rekord", sagt Turnierdirektor Alexander Antonitsch. "Die Nennliste zeigt, dass die Spieler unbedingt hier spielen wollen."

Terminkollision

Ob am Ende auch tatsächlich alle Stars in Tirol auftauchen, die für die Generali Open gemeldet haben, ist fraglich. Denn das Turnier in Kitzbühel findet zugleich mit den US Open statt. "Natürlich wird der eine oder andere Name rausfallen, weil er in der zweiten Woche der US Open noch im Bewerb ist", sagt Antonitsch, der deshalb erst am ersten Turniertag (7.September) genau Bescheid weiß, wer wirklich in Kitzbühel aufschlagen wird. "Wir dürfen uns auf ein extrem starkes Spielerfeld freuen."