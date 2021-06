Der 17-jährige US-Amerikaner Erriyon Knighton hat in der Nacht auf Dienstag bei einem Meeting in Florida über 200 m Werbung in eigener Sache gemacht. In 20,11 Sekunden unterbot er den inoffiziellen U18-Weltrekord von Sprint-Legende Usain Bolt. In der altersübergreifenden Jahresweltbestenliste reihte sich Knighton damit auf Rang neun ein.