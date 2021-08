Kletter-Ass Jakob Schubert als starker Vierter ins Olympia-Finale

Aber wenn einer es versteht, seine Nerven im Griff zu haben, dann ist das Jakob Schubert. Je bedeutender ein Wettkampf, je größer die Herausforderung, umso mehr ist der Tiroler in seinem Element. Nicht umsonst ist der Routinier dreifacher Weltmeister seines Faches, vor allem nach seinen beiden Triumphen bei der Heim-WM 2018 in Innsbruck (im Lead und in der Kombination) kann ihn nichts mehr so leicht aus der Ruhe bringen. „Das waren bis Olympia die wichtigsten Wettkämpfe in meinem Leben“, erinnert sich Jakob Schubert.

Was den 30-Jährigen für das Finale am Donnerstag zuversichtlich stimmen darf: Einerseits stimmt die Form im Speed, wie die neue persönliche Bestzeit von 6,70 Sekunden beweist. Andererseits hat er gerade im Bouldern noch viel Luft nach oben. Und im Lead, wo er in der Quali die Nummer 1 war, ist er der Mann, den es zu schlagen gilt.

„Der riesige Druck ist jetzt einmal weg“, sagt Jakob Schubert, dessen Teamkollegin Jessica Pilz am Mittwoch in der Qualifikation im Einsatz ist und ebenfalls einen Platz im Finale der besten acht anpeilt.