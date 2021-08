Aus nach 21 Jahren: Wie Superstar Messi den FC Barcelona beherrschte

Am 30. Juni 2021 stand er erstmals seit 2000 ohne einen Vertrag mit dem FC Barcelona da. Die Legende besagt, dass der damalige Barça-Manager Carles Rexach am 14. Dezember 2000 den damals 13-Jährigen und seinen Vater auf einer Serviette unterschreiben ließ. Der Hintergrund: Sein Heimatklub, die Newell’s Old Boys in Rosario, wollte sich die Hormonbehandlung für den kleinen Burschen nicht leisten.

Aus Messi wurde einer der Größten des Fußballs. Er machte bei Barcelona die Ausbildung in der Akademie "La Masia", spielte 2004 erstmals bei den Profis, erzielte 2005 sein erstes Tor. Mittlerweile hat er 778 Spiele für Barcelona bestritten und 672 Treffer erzielt. Er gewann vier Mal die Champions League, zehn Mal die spanische Meisterschaft und wurde sechs Mal Weltfußballer.