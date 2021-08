PSG oder doch ManCity? Zu welchen Vereinen Messi wechseln könnte

Die Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona ist also beendet. Nach 778 Spielen, 672 Treffern und 35 Titeln konnte der 34 Jahre alte Fußball-Superstar aus Argentinien wegen finanzieller und struktureller Hindernisse in den Statuten der spanischen Liga keinen neuen Vertrag unterschreiben, wie die Katalanen am Donnerstag mitteilten.