Jahresrückblick: Die meistgelesenen Sport-Geschichten 2019

Der Rücktritt von Marcel Hirscher

Dass es für den ÖSV ohne seinen Sieggaranten der letzten Jahre nicht so einfach ist, beweist die neue Ski-Saison. Die Hoffnung auf Erfolge hat sich auf andere Schultern verteilt. Bereits nach der WM im Februar hatte Hirscher angedeutet, dass es seine letzte Weltmeisterschaft gewesen sei, Anfang September machte er es dann offiziell. "Jetzt ist es draußen. Ich glaube, es ist gut so. Und es fühlt sich richtig an." Der Abschied des achtfachen Gesamtweltcupsieger schmerzte nicht nur den ÖSV, sondern auch die zahlreichen Ski-Fans in ganz Österreich.