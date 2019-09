Wirbel in der Türkei: Rauchendes Kind ist 36 Jahre alt

Der Traum von der ewigen Jugend ist so alt wie die Menschheit selbst. Die Wissenschaft hat das passende Rezept nicht gefunden - ebenso wenig wie Kenan Vatansever. Auch wenn man das dem Türken zutrauen würde.

Der 36-Jährige ist nämlich mit einem extrem jugendlichen Aussehen gesegnet - oder halt verflucht. In diesen Tagen ging ein Bild von ihm um die Welt.

Bei einem Benefiz-Kick zwischen den beiden türkischen Traditionsklubs Bursaspor und Fenerbahce geriet Vatansever zufällig in den Fokus eines Kameramannes. Diesem entging der vermeintliche Teenager nicht, der in Gesellschaft eines anderen, jüngeren Buben, genüsslich an seiner Zigarette zieht. Und prompt war die virale Geschichte geboren.