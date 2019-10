Berührender Abschied von Florian Janny in Linz

Die Eishockey-Gemeinde in Österreich steht auch eine Woche nach dem Fünffachmord in Kitzbühel noch immer unter Schock. Eines der Opfer war bekanntlich Florian Janny. Der 24-Jährige war zuletzt Tormann bei Zweitligist Kitzbühel und schaffte davor den Sprung aus dem Linzer Nachwuchs in die Profimannschaft.

Bei den Black Wings ist die Trauer besonders groß. Am Freitag stand das Heimspiel gegen Fehervar im Zeichen des Abschiedes von Florian Janny. In der Halle gab es eine Fläche, auf der die Fans Hunderte Grablichter aufstellten, die Spieler trugen auf ihren Trikots Aufnäher mit dem Schriftzug „31 Flo“. Torhüter David Kickert hat seine Rückennummer 31 abgegeben, weil sie die Nummer von Janny gewesen war. „Ich wollte keine große Sache daraus machen. Aber es wäre komisch, mit seiner Nummer weiterzuspielen.“ Kickert hatte immer eine 30er-Zahl, weil sie ihn an sein einstiges Idol, NHL-Legende Martin Brodeur, erinnert hatte. Jetzt spielt Kickert mit der 70. „Die schaut einfach geil aus“, begründet der Teamtormann.