Marcel Hirscher im Interview: "Dann fehlt mir das Verständnis"

Und was ist das Problem daran?

Ich kann dann im Ziel nicht einfach unbemerkt weg und meinem Ärger Raum geben. Sondern ich muss mir wirklich gut überlegen, wo und wann ich welche Reaktion zeige, weil es noch Wichtigeres gibt als meinen Zorn. Das ist, zugegeben, manchmal vielleicht auch gut, weil es mich ein wenig runterholt.

Viel Grund zum Ärgern hatten Sie ja dann nicht in Ihrer Karriere: Fährt es sich nach all den Erfolgen leichter, oder ist mit jedem Sieg die Erwartungshaltung noch mehr gestiegen?

Ich glaube schon, dass es von außen noch Erwartungen an mich gibt, aber ich geh’ heute anders damit um. Ich muss niemandem mehr beweisen, dass ich schnell Skifahren kann. Nicht einmal mir selbst. Dennoch bin ich mit den eigenen Erwartungen am strengsten mit mir.

In Ihrem Heroes-Magazin sagen Sie: „Ich bin am allerbesten, wenn’s unmöglich wird.“ Brauchen Sie also den Druck und das Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen?

Ich wünsche mir nicht, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, wer tut das schon? Aber Druck sehe ich als Herausforderung, und ich bin mittlerweile gut darin, mich dem zu stellen. So wird’s zur Motivation. Ich finde überhaupt, dass mit dem Wort Ehrgeiz oft auch etwas Negatives mittransportiert wird. Das kriegt den Beigeschmack der Verbissenheit. Das ist aber ein gesellschaftliches Thema. Für mich ist Ehrgeiz ein Motor.

Gibt es eigentlich so etwas wie ein perfektes Rennen? Und wenn ja: Was ist Ihr persönliches Highlight?

Das perfekte Rennen? Ich weiß nicht. Ich bin zum Beispiel in Schladming oder in Kitzbühel auch schon ausgefallen, und es ist dennoch atemberaubend, was da abgeht. Das ist schon sehr nah dran an perfekt. Der Support der Leute dort, das ist weltweit unvergleichlich.