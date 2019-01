Marcel Hirscher - Besser denn je

Wenn man jetzt gemein wäre, dann könnte man sagen, dass Marcel Hirscher vom Skifahren keine Ahnung hat. Dieser Verdacht drängt sich jedenfalls auf, wenn man sich noch einmal seine Prognosen für diesen Weltcupwinter in Erinnerung ruft. „Die Gesamtweltcup-Bühne gehört Henrik Kristoffersen“, hatte der Skistar vor Saisonbeginn gemeint und sich selbst aus dem Rennen um die große Kristallkugel genommen. „Das ist für mich heuer kein Thema. Da werden andere Gegner für Henrik eine größere Rolle spielen als ich“, sagte der 29-Jährige im Herbst und erinnerte an seinen Status als Jung-Papa und die geänderten Prioritäten in seinem Leben.

Heute weiß jeder, dass diese Ansage nicht nur vollkommen realitätsfern war, sondern eigentlich sogar typisch für den Seriensieger. Neben all seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten auf der Piste besitzt dieser Marcel Hirscher nämlich noch eine weitere Gabe: Er ist ein wahrer Großmeister im Tiefstapeln.